Обновление коронавируса: COVID-19 стал более заразным

В ходе новой волны заболеваемости COVID-19 в России стало понятно, что в своей последней версии коронавирус стал более контагиозным – он пробивает иммунный барьер даже если человек уже болел или прививался.Российские медики констатируют произошедшее обновление природы коронавируса. По словам специалистов, в своей симптоматике COVID-19 все больше сближается с типичными сезонными вирусными респираторными инфекциями. В частности, об этом сообщает РБК.«Симптомы коронавируса в новую волну похожи на проявления других ОРВИ, пневмония и бронхит стали встречаться реже. Тем не менее, вирус стал более заразным, он «пробивает» иммунные барьеры даже при наличии иммунитета к омикрону», - проинформировало агентство, ссылаясь на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.Также медик перечислил наиболее характерные для COVID-19 симптомы на сегодняшний день.Насморк.Боль в горле.Кашель.Осиплость.Общее недомогание.Потливость.Головные боли.Мышечные боли.Расстройство стула.Боли в животе.По данным другого врача, терапевта Андрея Кондрахина, теперь ковид, в основном, атакует верхние дыхательные пути, пневмонии в его случае встречаются все реже. О более спокойных болезнях при заражении коронавирусом сообщил и профессор Александр Карабиненко: Если возникают симптомы ковида или ОРВИ, будет уместна противовирусная терапия, подавляющая активност коронавирусной инфекции, считает ученый. Одобрил врач и применение обычно рекомендуемых при ОРВИ профилактических средств.

