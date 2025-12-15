Обновление коронавируса: COVID-19 стал более заразным
Российские медики констатируют произошедшее обновление природы коронавируса. По словам специалистов, в своей симптоматике COVID-19 все больше сближается с типичными сезонными вирусными респираторными инфекциями. В частности, об этом сообщает РБК.
«Симптомы коронавируса в новую волну похожи на проявления других ОРВИ, пневмония и бронхит стали встречаться реже. Тем не менее, вирус стал более заразным, он «пробивает» иммунные барьеры даже при наличии иммунитета к омикрону», - проинформировало агентство, ссылаясь на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
Также медик перечислил наиболее характерные для COVID-19 симптомы на сегодняшний день.
Насморк.
Боль в горле.
Кашель.
Осиплость.
Общее недомогание.
Потливость.
Головные боли.
Мышечные боли.
Расстройство стула.
Боли в животе.
По данным другого врача, терапевта Андрея Кондрахина, теперь ковид, в основном, атакует верхние дыхательные пути, пневмонии в его случае встречаются все реже. О более спокойных болезнях при заражении коронавирусом сообщил и профессор Александр Карабиненко: Если возникают симптомы ковида или ОРВИ, будет уместна противовирусная терапия, подавляющая активност коронавирусной инфекции, считает ученый. Одобрил врач и применение обычно рекомендуемых при ОРВИ профилактических средств.
