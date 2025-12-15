Употребляющим алкоголь людям нужно с осторожностью принимать статины

Если вам прописали статины, то употреблять алкоголь следует с определенным ограничением.Гарвардские ученые констатировали: врачи, выписывающие своим пациентам статины, должны предварительно осведомляться, сколько алкоголя те употребляют. Согласно их данным люди. которые регулярно употребляют большое количество алкоголя, подвергаются повышенному риску получения более серьезных побочных эффектов при приеме этих лекарств.Статины обычно назначаются тем, кто подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний. Они снижает выработку холестерина в печени, что играет ключевую роль в предотвращении кардиологических патологий, включая инфаркты.Но, как сообщает Harvard Health, люди, употребляющие высокие дозы алкоголя и в то же время принимающие статины, могут повредить себе печень. У некоторых пьющих людей, являющихся также пользователями этих препаратов, появляются «химические признаки воспаления печени».В частности, исследователями было проанализировано состояние 1244 мужчин, перенесших операцию коронарного шунтирования и принимавших ловастатин. Мужчины были случайным образом распределены на группы, в зависимости от количества потребляемого спиртного. Ученые заключили, что при приеме статинов не следует употреблять более двух порций алкоголя в день.«Статины – это лекарства. Алкоголь – нет. Несмотря на эту разницу, оба имеют важную оговорку: каждый из них следует использовать ответственно. Если вам прописали статины, не следует употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю», - подчеркнули эксперты.

