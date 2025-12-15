Врач посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца

Кардиолог Кунал Лал заявил, что здоровье сердца можно укрепить благодаря правильному питанию. Он посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца.

«Наша конечная цель — придерживаться диеты с низким содержанием натрия, трансжиров и насыщенных жиров, что позволит снизить такие негативные последствия, как высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания», — пояснил Лал.

Так, одним из лучших блюд для здоровья сердца он назвал запеченный лосось, который можно дополнить овощами и нутом. Доктор объяснил, что в этой в рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот, в бобовых — растительный белок и клетчатка, а в овощах — микроэлементы и противовоспалительные вещества. Вместо соли лучше использовать копченую паприку, свежие травы или чесночный порошок, чтобы в блюде не увеличилось содержание натрия, заключил врач.

