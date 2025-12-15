Вирусолог предупредила о тяжелых осложнениях при гонконгском гриппе

Распространяющийся в России гонконгский грипп может вызывать тяжелые осложнения, в частности отит и пневмонию. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова.

«Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Также он опасен для беременных женщин из-за риска для матери и плода и людей с хроническими заболеваниями», — рассказала она.

По словам врача, помимо пневмонии и отита гонконгский грипп может стать причиной миокардита и других серьезных осложнений.

