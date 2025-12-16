Врач рассказал, как правильно закаливаться
«Принимая душ или ванну, можно потихоньку увеличивать время воздействия холодных температур. Главное условие успешного закаливания - пребывание в стрессовых условиях не дольше одной-трех минут. Важно помнить, что у каждого организма есть индивидуальные особенности, поэтому при длительном нахождении в холодной воде возрастает риск получить переохлаждение или нарушение лимфотока в крупных узлах», - объяснил специалист.
Также для поддержания иммунитета зимой Бондаренко посоветовал проветривать помещения минимум за полчаса до засыпания, принимать контрастный душ утром или вечером, заниматься физическими упражнениями на улице и просто гулять на свежем воздухе. Это поможет укрепить сосуды и активизировать кровообращение.
Иллюстрация к статье:
