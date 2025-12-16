Нутрициолог назвала бюджетные альтернативы суперфудам на завтрак

Полезный завтрак не обязан быть дорогим и состоять из модных ингредиентов. Об этом рассказала нутрициолог Олеся Ступак.По словам эксперта, завтрак — это ключевой элемент метаболического здоровья, который запускает обмен веществ и влияет на пищевое поведение в течение дня. Идеальный завтрак должен быть сбалансированным и включать четыре компонента: белки (яйца, творог, йогурт), полезные жиры (растительные масла, орехи), клетчатку (овощи, зелень, ягоды) и сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб).Врач отметила, что такие популярные в соцсетях продукты, как лосось, авокадо, масло гхи или чиа-пудинг, не являются обязательными элементами завтрака. Более того, они могут не подходить людям с определёнными особенностями пищеварения.Главный совет — искать доступные аналоги. Нутрициолог привела конкретные примеры замены дорогих продуктов без потери пользы:вместо лосося — сельдь, скумбрия или льняное масло как источник омега-3;вместо киноа и амаранта — гречка и овсянка;вместо чиа — замоченные семена льна;вместо дорогих ягод — замороженные или местные (чёрная смородина, черноплодная рябина);вместо экзотической зелени — петрушка, укроп, листовой салат;вместо дорогих орехов — семечки подсолнечника, тыквы или арахис.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки