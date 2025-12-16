Мясников предупредил о нутрициологах, дающих противоречащие медицинскому постулату советы

Телеврач Александр Мясников рассказал о случае, когда ему пришлось столкнуться с некомпетентностью специалиста, который называл себя нутрициологом.В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач вспомнил, как к нему обратился 25-летний пациент, который решил проверить свое здоровье.Все анализы молодого человека были в норме, однако он решил проконсультироваться также со своим нутрициологом. Общение происходило по громкой связи, поэтому все, что говорит специалист, слышал доктор Мясников.Врач признался, что у него начали «шевелиться волосы», когда нутрициолог посоветовал пациенту начать снижать холестерин, показатели которого были в норме.При этом специалист посоветовал начать повышать белок и показатель АЛТ.«То есть он говорит вещи, абсолютно противоречащие любому медицинскому постулату», — описал этот случай из практики Мясников.Правда, отметил Мясников, нутрициолог дал мужчине правильный совет, связанный с питанием.

