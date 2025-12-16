Гастроэнтеролог рассказала о негативном влиянии зимнего периода на ЖКТ

Зимний рацион и праздничные привычки отражаются на работе желудочно-кишечного тракта у детей и взрослых и сезонные изменения питания могут привести не только к дискомфорту, но и к серьезным проблемам, предупредила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в беседеПо словам врача, с приходом холодов у многих меняется образ жизни, становится меньше движения, больше тяжелой еды, сладостей, горячих напитков и долгих застолий. Одновременно сокращается количество свежих овощей, фруктов и ягод, снижается разнообразие рациона. Она отметила, что такой сдвиг напрямую влияет на работу кишечника.«Когда клетчатки в пище становится меньше, а плотных, рафинированных продуктов больше, мы очень быстро видим последствия — нерегулярный стул, болезненные позывы, формирование запоров. И это касается и детей, и взрослых», — объяснила Головчанская.Зимой нередко увеличивается доля продуктов, которые способствуют газообразованию, продолжила собеседница издания. Это капуста, картофель, бананы, бобовые, мучные и молочные изделия. В сочетании с недостатком физической активности это приводит к вздутию, урчанию, повышенному отхождению газов и отрыжке воздухом. Для многих такие симптомы становятся привычными, хотя это уже сигнал о том, что кишечнику сложно справляться с нагрузкой.«Отдельная история — новогодние застолья. Праздничный стол с обилием жирных, жареных, майонезных блюд и десертов повышает риск рефлюкса, изжоги, кислой или горькой отрыжки, тяжести в эпигастрии, першения в горле, осиплости голоса и сухого кашля. Это не неизбежная плата за праздник и точно не повод запивать все ферментами по умолчанию. В большинстве случаев достаточно есть медленнее, не накладывать горы на тарелку и не ложиться на диван сразу после еды», — подчеркнула врач.У детей в этот период чаще возникают боли в животе из-за избытка сладостей, газированных напитков и перекусов вместо нормальной еды. Родители нередко пугаются и подозревают гастрит. В большинстве случаев это реакция на несбалансированное питание, а не страшный диагноз. Но если боль повторяется, сопровождается рвотой, снижением аппетита, похудением, обязательно нужно обратиться к специалисту.Для взрослых дополнительными факторами риска становятся алкогольные напитки, подчеркнула гастроэнтеролог. Газированные коктейли и шампанское могут усиливать вздутие и отрыжку, более крепкий алкоголь — вызывать послабление стула, рвоту, провоцировать приступы острого панкреатита и обострение хронических заболеваний ЖКТ. Фраза «просто переел» иногда маскирует состояния, которые требуют срочной помощи. Острая боль, повторная рвота, выраженная слабость после застолья — это повод не ждать до утра, добавила врач.Зимой возрастает и риск пищевых отравлений салатами и закусками, простоявшими на столе дольше двух часов, блюдами, хранящимися без холодильника или повторно замороженными, так как они становятся источником инфекции. После отравления появляются неприятные симптомы: тошнота, послабление стула, вздутие, тяжесть. Они могут сохраняться неделями, добавила Головчанская.По словам гастроэнтеролога, многие сезонные проблемы можно предотвратить простыми мерами, например, сохранять в рационе овощи и фрукты, добавлять блюда с клетчаткой, пить достаточно воды, больше двигаться, не злоупотреблять жирной и сладкой пищей, аккуратно относиться к алкоголю и не оставлять готовые блюда на столе надолго.«Зима сама по себе не враг ЖКТ. Опасной ее делают привычка всё оправдывать праздником и холодом. Чуть больше осознанности — и праздники, и будни проходят без лишних визитов к врачу», — резюмировала специалист.

