Эндокринолог Калошина: самая полезная красная рыба – семга и лосось

Среди красной рыбы самыми полезными считаются семга и дикий лосось, заявила News.ru врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.По ее словам, эта рыба наиболее богата омега-3 жирными кислотами. На втором месте из красных сортов расположился кижуч, в котором практически вполовину меньше омега-кислот, а на третьем – кета."Замыкает представительство красных рыб форель, поскольку данную рыбу практически не встретишь в дикой природе, а выращенная форель на ферме чаще проигрывает по своей пользе дикому сорту", – сказала специалист.Калошина предупредила, что злоупотребление рыбой может привести к избытку соли в организме, что, в свою очередь, приведет к отекам и вымыванию кальция. Пациентам с артериальной гипертензией и заболеваниями почек следует обратить внимание на малосоленый продукт, добавила она."В сырой рыбе часто могут содержаться личинки различных паразитов. Для их разрушения требуется соблюдение сроков засолки. При ее нарушении есть риск получить бактериальное поражение организма листерией и сальмонеллой, а также заразиться ботулизмом", – рассказала эндокринолог.Она уточнила, что красная рыба не положена детям младше трех лет. Кроме того, жирные сорта нельзя употреблять при хроническом панкреатите и язвенной болезни желудка, а сочетание красной рыбы и сливочного масла не рекомендовано людям с атеросклеротической болезнью и повышенным холестерином в крови, а также с камнями в желчном пузыре, подчеркнула врач.Специалист отметила важность проверки целостности упаковки и срока годности при покупке рыбы. Цвет продукта должен быть равномерным, также у рыбы не должно быть постороннего запаха.Ранее паразитолог Евгений Морозов сообщил, что в красной икре могут содержаться круглые черви – анизакиды. Они живут в мышцах рыбы и ее внутренних органах.В связи с этим рекомендуется не покупать икру на развес, на рынках или по объявлению в интернете. Продукт следует брать только в магазинах и у проверенных продавцов, отдавая предпочтение стеклянным банкам.

