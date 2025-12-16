Российские ученые рассказали об исследовании биологического возраста человека

Ученые из РФ разработали калькуляторы, определяющие биологический возраст органов человека, а также выделили ключевые маркеры старения, чтобы создать лекарство, замедляющее процесс. Об этом рассказали ученые из трех крупных исследовательских университетов.«Это позволяет нам диагностировать старение фактически и затем уже оценивать эффективность вмешательств», — объяснила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева в разговоре с РБК.Ученая уверяет, что в университете разработаны калькуляторы для определения биологического возраста различных органов и систем. Это позволяет диагностировать старение и оценивать эффективность вмешательств.Кроме того, в РНИМУ им. Пирогова исследуют старение мозга и ухудшение когнитивных функций, а также процессы снижения массы и силы мышц с возрастом. Одним из новшеств борьбы с этим стали молекулы, которые уничтожают «клетки старения» — клетки, прекратившие деление и накопившиеся в организме с возрастом.В Российском научном центре хирургии им. академика Петровского разрабатывают «часы биологического возраста» и изучают 14 ключевых маркеров старения, включая силу мышц, скорость ходьбы и изменения в ДНК. В рамках эксперимента тестируют геропротекторы — вещества, замедляющие старение, рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев. Например, кошкам давали экстракты зеленого чая и виноградных косточек, что улучшило работу почек и активировало белки долголетия.Помимо этого в НИИ физико-химической биологии МГУ исследуют механизм аутофагии — процесса самоочистки клеток. С возрастом этот процесс замедляется, что способствует старению клеток, пояснила младший научный сотрудник НИИ Екатерина Гусева. На текущем этапе ученые тестируют активные молекулы, продлевающие жизнь нематод, и планируют проводить исследования на мышах и других животных.

