Раскрыта неожиданная причина бессонницы

Состав микробиома кишечника напрямую влияет на качество сна, считает врач-сомнолог, консультант по медицине сна в больницах Университетского колледжа Лондона Сара Макниллис. Неожиданную причину бессонницы она раскрыла в беседе

Врач рассказала, что несколько недавних исследований показали, что кишечник определенным образом влияет на развитие бессонницы. «Есть данные, что бактерии не только вызывают проблемы со сном, но и бессонница может изменять бактериальный состав кишечника», — заявила она.

Так, по словам Макниллис, проведенное китайскими учеными исследование с участием 387 тысяч человек продемонстрировало, что у людей с явными нарушениями сна был снижен уровень семи групп бактерий. При этом выяснилось, что полезные бактерии, в том числе штаммы лактобактерий, помогают улучшить сон, так как вырабатывают при расщеплении клетчатки короткоцепочечные жирные кислоты

. Врач добавила, что отсутствие сна, наоборот, провоцировало развитие колонии «плохих» бактерий.

Врач отметила, что эти выводы дают надежду на появление новых подходов к лечению бессонницы. Но их только предстоит разработать, пока же пребиотики и пробиотики, которые должны были изменить микробиоту кишечника и улучшить сон, оказались неэффективными.

Тем не менее Макниллис считает, что полученные знания уже можно применять. Людям с бессонницей она посоветовала придерживаться средиземноморской диеты и не есть за три часа до сна, чтобы улучшить качество микрофлоры кишечника.

