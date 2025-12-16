Раскрыта неожиданная причина бессонницы
Врач рассказала, что несколько недавних исследований показали, что кишечник определенным образом влияет на развитие бессонницы. «Есть данные, что бактерии не только вызывают проблемы со сном, но и бессонница может изменять бактериальный состав кишечника», — заявила она.
Так, по словам Макниллис, проведенное китайскими учеными исследование с участием 387 тысяч человек продемонстрировало, что у людей с явными нарушениями сна был снижен уровень семи групп бактерий. При этом выяснилось, что полезные бактерии, в том числе штаммы лактобактерий, помогают улучшить сон, так как вырабатывают при расщеплении клетчатки короткоцепочечные жирные кислоты
. Врач добавила, что отсутствие сна, наоборот, провоцировало развитие колонии «плохих» бактерий.
Врач отметила, что эти выводы дают надежду на появление новых подходов к лечению бессонницы. Но их только предстоит разработать, пока же пребиотики и пробиотики, которые должны были изменить микробиоту кишечника и улучшить сон, оказались неэффективными.
Тем не менее Макниллис считает, что полученные знания уже можно применять. Людям с бессонницей она посоветовала придерживаться средиземноморской диеты и не есть за три часа до сна, чтобы улучшить качество микрофлоры кишечника.
