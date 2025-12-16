Исследователи: имбирь эффективно понижает уровень сахара в крови

Исследования дают убедительные доводы в пользу включения этой специи в рацион питания – имбирь, как выяснилось, эффективно помогает снижать уровень сахара в крови.Отличающийся характерным пряным вкусом имбирь может быть более полезным, чем принято думать. Исследования показали способность растения снижать уровень сахара в крови. Об одном из них сообщил European Journal of Pharmacology (Европейский журнал фармакологии): проводившие его ученые обнаружили, что экстракты имбиря способны снизить уровень глюкозы в крови на впечатляющие 35 процентов.Специалисты пришли к выводу, что данный эффект имбирных экстрактов объясняется их взаимодействием с рецепторами серотонина, которые начинают интенсивнее влиять на секрецию инсулина.Данные других исследований также подтверждают способность имбиря воздействовать на уровень глюкозы в крови. Иранский журнал фармацевтических исследований (Iranian Journal of Pharmaceutical Research) проинформировал об эксперименте, участники которого (пациенты с диабетом 2 типа) случайным образом получали добавку имбиря или плацебо. После 12 недель приема исследователи пришли к выводу, что благодаря употреблению имбиря у пациентов с диабетом улучшиись показатели уровня сахара в крови натощак, а также уровень гемоглобина A1c.Ученые отдельно отмечают, что имбирь может быть полезен для диабетиков 2 типа еще и как продукт с очень низким гликемическим индексом (ГИ). Продукты с низким ГИ расщепляются медленно, те самым способствуя более плавному, без резких скачков, выделению сахара в кровь.

