5 удивительных побочек от обычного огурца

Вам кажется, что вы знаете об огурцах все, так как сами выращиваете их в огороде долгие годы? Оказывается, у них есть побочные эффекты, к счастью, полезные для нашего здоровья.Помогает снизить давлениеИсследование 2017 года показало снижение артериального давления после употребления огуречного сока. Хотя размер выборки был небольшим — всего 20 участников в возрасте 60 лет и старше с высоким давлением — результаты были весьма оптимистичными.Сохраняет увлажненностьЕсли вы съедите несколько ломтиков огурца в течение дня, вам больше не нужно будет постоянно наполнять бутылку водой. Содержание воды в огурцах очень высокое и может поддерживать достаточное количество жидкости в течение длительного времени. Они также помогают устранить избыточную задержку воды в организме.Помогает предотвратить диабетОгурец имеют гликемический индекс 15, что делает его продуктом безопасным в плане угрозы диабета. Благодаря этому свойству он полезен и для диабетиков, и для тех, кто хочет предотвратить заболевание.Предотвращает вздутиеБлагодаря высокому содержанию воды огурцы отлично удерживают водный баланс, но они также превосходно помогают устранить избыточную задержку воды. Это означает, что вы избежите вздутия живота после употребления огурцов.Помогает в потере весаЕсть несколько способов, которые желающие похудеть люди выбирают, когда дело доходит до внесения изменений в рацион. Самый первый шаг — добавить огурцы в разные блюда. И не только потому, что они придают пище приятный хруст, но и из-за того, что огурцы являются здоровой пищей, которая способствует снижению веса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки