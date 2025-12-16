Диетолог назвала неожиданную опасность травяных чаев

Диетолог Наталья Павлюк рассказала, что в некоторых случаях привычный «успокаивающий» чай может скрывать неожиданные риски.В беседе с «Радио 1» в понедельник, 15 декабря, она отметила, что ромашковый чай считается безопасным и разрешен даже детям, так как воспринимается как полезный напиток.При этом с другими популярными травами, в том числе иван-чаем, ситуация сложнее из-за недостатка масштабных исследований. Диетолог пояснила, что основная опасность заключается не столько в самих травах, сколько в их возможном взаимодействии с лекарственными препаратами, особенно у людей с хроническими заболеваниями и у пожилых.Специалист подчеркнула, что к травяным чаям следует относиться с большой осторожностью, поскольку они могут вызывать нежелательные эффекты при одновременном приеме лекарств. Чем больше медикаментов принимает человек, тем внимательнее ему стоит быть с чаями из зверобоя, гинкго билоба и других трав.По ее словам, травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт, поэтому перед регулярным употреблением это стоит обсудить с врачом.

