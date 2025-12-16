Ортопед перечислил противопоказания ко сну на животе

Сон на животе нередко воспринимается как привычная и удобная поза, но именно она чаще всего становится источником скрытых проблем — от нарушения дыхания до болезненного напряжения мышц. Врач-ортопед Владимир Барашкин совместно с экспертами ORMATEK объяснили, кому такая поза категорически противопоказана и чем она может быть опасна.Сон на животе крайне нежелателен для беременных женщин даже на ранних сроках. Во время беременности давление тела на живот может негативно сказаться на состоянии плода. Для младенцев риски еще выше: сон на животе связан с угрозой асфиксии и синдромом внезапной детской смерти, поскольку ребенок не может самостоятельно повернуть голову.Пациентам после операций эта поза также противопоказана — давление на зону разреза затрудняет заживление и увеличивает вероятность осложнений. Барашкин подчеркнул, что в подобных ситуациях безопасное положение для отдыха обязательно должен определять лечащий врач.Кроме того, ортопед сообщил, что даже для здоровых взрослых людей сон на животе представляет определенные опасности. Поскольку голова вынужденно повернута на 90 градусов, шейные мышцы получают избыточную нагрузку, что приводит к скованности и боли по утрам шеи и спины. Нередко в такой позе затекают и руки: когда они оказываются под подушкой или подняты вверх, возможны пережатия нервов в области плеча и временная потеря чувствительности.Чтобы снизить негативные последствия от позы на животе во время сна, врач рекомендует подбирать специальный матрас и подушку, которые подстраиваются под тело человека, что уменьшает нагрузку на позвоночник.«Тем, кто предпочитает спать на животе, рекомендуется выбирать матрас с эластичными верхними слоями, например с эффектом памяти — такие модели подстраиваются под контуры тела. Также следует выбрать и подушку с эффектом памяти, с подходящей для конкретного человека высотой, которую поможет определить консультант в салоне», — сообщила старший категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Светлана Котина.

