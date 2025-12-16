JO: музыкальное обучение может отсрочить возрастное снижение слуха на десять лет

Исследование, сравнивающее музыкантов и людей, не занимающихся музыкой, разных возрастных групп в Индии, показало, что способность воспринимать речь в шумной обстановке ниже у участников старшего возраста, что указывает на её снижение с возрастом. Однако эти различия между группами разного возраста были более выражены у людей, не занимающихся музыкой, что свидетельствует о том, что возрастное снижение когнитивных функций в этой области может происходить медленнее у музыкантов.Возрастная потеря слуха, также называемая пресбикузисом, представляет собой постепенное снижение способности слышать высокочастотные звуки с возрастом. Обычно она является результатом кумулятивного повреждения тонких волосковых клеток во внутреннем ухе, которые отвечают за преобразование звуковых волн в нервные сигналы. Генетическая предрасположенность, воздействие шума в течение жизни, состояние сердечно-сосудистой системы и метаболические заболевания, такие как диабет, влияют на скорость развития этого состояния.Снижение слуха часто начинается незаметно, затрудняя понимание речи в шумной обстановке или различение похожих согласных звуков. Со временем люди могут начать чувствовать, что другие бормочут, им может потребоваться увеличить громкость на устройствах или они могут испытывать трудности в групповых разговорах. Поскольку изменения происходят медленно, многие люди не осознают степень потери слуха до тех пор, пока она не станет функционально ограничивающей.Авторы исследования Крутика С. и Аджит Кумар Уппунда хотели изучить, как способность воспринимать речь в шумной обстановке — то есть, способность воспринимать речь в шуме (SPiN) — меняется с возрастом. Они отметили, что музыканты с многолетним музыкальным образованием часто демонстрируют заметное преимущество в понимании речи в шуме.Однако предыдущие исследования дали противоречивые результаты; в то время как некоторые исследования показывают явные преимущества, другие (например, исследование Рагглса и др. 2014 года) не выявили различий при сравнении молодых музыкантов и людей, не занимающихся музыкой. Учитывая это, авторы исследования поставили перед собой задачу изучить, как различаются способности к восприятию речи в условиях шума у музыкантов и людей, не занимающихся музыкой, разного возраста.В исследовании приняли участие 75 музыкантов и 75 человек, не являющихся музыкантами. Они были разделены на пять возрастных групп: 10–19 лет, 20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет и 50–59 лет, при этом каждая возрастная группа состояла из 15 музыкантов и 15 человек, не являющихся музыкантами.Сначала участники исследования прошли обследование, чтобы убедиться в нормальных порогах слуха и функции наружных волосковых клеток, что исключало стандартную клиническую потерю слуха. После этого они прошли оценку восприятия речи в шуме с использованием теста на распознавание предложений на языке каннада.Результаты не выявили различий между музыкантами и немузыкантами в их базовых способностях слышать тоны или в функционировании наружных волосковых клеток улитки. Однако музыканты показали лучшие результаты, чем немузыканты, в задачах на восприятие речи в шуме во всех возрастных группах. Как и ожидалось, способность воспринимать речь в шуме была ниже у участников старшего возраста, но это снижение происходило быстрее у немузыкантов, чем у музыкантов. У немузыкантов значительное ухудшение начало наблюдаться в возрастной группе 40–49 лет, в то время как музыканты сохраняли свой уровень до 50–59 лет.«Музыкальные тренировки могут значительно замедлить или уменьшить дегенеративные последствия старения для восприятия речи в шуме (SPiN). Кроме того, данное исследование показало, что музыкальные тренировки повышают возможности SPiN у людей разного возраста. Таким образом, музыкальные занятия, если они включены в комплексную стратегию реабилитации пожилых людей, могут способствовать здоровому старению», — заключили авторы исследования.Данное исследование способствует научному пониманию возрастных изменений в обработке слуховой информации. Однако следует отметить, что это было не лонгитюдное исследование, а исследование, в котором одновременно изучались люди разного возраста. Поэтому невозможно с уверенностью сказать, являются ли наблюдаемые эффекты действительно следствием старения или различиями между поколениями людей.

