Овсянка — простой способ улучшить состав крови и общее состояние здоровья

Регулярное потребление овсянки на ночь всё чаще рекомендуют диетологи. Секрет её позитивного влияния на организм в высоком содержании клетчатки и способности обеспечивать равномерное поступление энергии.Базовый эффект влияния овсянки — это нормализация работы кишечника. Её пищевые волокна помогают отладить стул и снижают риски запоров. Особенно чётко это работает при включении её в вечернее меню.Овсянка полезна и для тех, кто контролирует вес. Калорийность её невысока, но она вызывает быстрое ощущение насыщения, поскольку содержит сложные углеводы. Это же её свойство позволяет обеспечивать мягкий, длительный энергетический эффект. Такая каша не провоцирует резких скачков сахара в крови.Позитивно влияет она и на сердечно-сосудистую систему. По данным ряда недавних исследований, при регулярном употреблении овсянки снижается уровень холестерина, что уменьшает риски сердечно-сосудистых патологий, в том числе, через мягкое влияние на артериальное давление.Магний, железо, белок и другие содержащиеся в ней микроэлементы помогают восстановлению тканей, что благотворно влияет на состояние кожи и волос.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки