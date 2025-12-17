Врач рассказала об одном внешнем симптоме проблем со здоровьем
Кэннон рассказала, что чаще всего желтый налет на языке может появиться из-за молочницы — инфекции, вызванной чрезмерным ростом грибков, постоянно присутствующих на слизистых оболочках. Врач уточнила, что молочнице часто подвержены люди, которые ночью дышат ртом из-за насморка или привычки спать на спине. Такое дыхание провоцирует сухость во рту, а в такой среде бактерии и грибки быстрее размножаются.
Кроме того, Кэннон указала, что в редких случаях изменение цвета языка может указывать на рак. Как правило, в этом случае на языке появляется красное, белое или желтое пятно.
