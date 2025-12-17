Врач рассказала об одном внешнем симптоме проблем со здоровьем

Врач общей практики Эли Кэннон предупредила, что необъяснимое изменение цвета языка является симптомом проблем со здоровьем.Кэннон рассказала, что чаще всего желтый налет на языке может появиться из-за молочницы — инфекции, вызванной чрезмерным ростом грибков, постоянно присутствующих на слизистых оболочках. Врач уточнила, что молочнице часто подвержены люди, которые ночью дышат ртом из-за насморка или привычки спать на спине. Такое дыхание провоцирует сухость во рту, а в такой среде бактерии и грибки быстрее размножаются.Кроме того, Кэннон указала, что в редких случаях изменение цвета языка может указывать на рак. Как правило, в этом случае на языке появляется красное, белое или желтое пятно.

