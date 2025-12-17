Детские страхи перерастают в взрослую депрессию

Ранние факторы риска, связанные с проблемами детского настроения и темперамента, могут предсказать развитие депрессии в раннем взрослом возрасте. Они говорят о нейронных процессах, как установили учёные из Техасского университета.Заторможенные в раннем детстве люди, которые не реагируют на потенциальные вознаграждения в подростковом возрасте, уязвимы для депрессии в более поздние годы. Им также чаще угрожают и тревожные расстройства, как показало исследование, охватившее 165 человек от 4 месяцев до 26 лет. Его результаты выявляют различные механизмы в мозге и связывают их с теми, кто подвержен наибольшему риску возникновения тех или иных проблем с психическим здоровьем.Эти результаты могут послужить основой для разработки ориентированных на профилактику депрессии методов лечения с учетом индивидуальных особенностей. Известно, что когда дети знакомятся с новыми объектами, людьми или ситуациями, какие-то реагируют хорошо и подходят к ним без страха. А другие проявляют осторожность или избегают контактов. Именно это говорит о незаторможенном или заторможенном поведении.Науке уже известно, что у заторможенных детей чаще бывают тревожные расстройства в детстве и подростковом возрасте. Но меньше было известно о депрессии, стартующей в молодости. Однако теперь это исследование показало, что подобного рода страхи и опасения в детском возрасте прямо связаны с тревожными и депрессивными расстройствами в будущем. Следовательно, таких детей нужно контролировать по-особенному, помогая им решать те или иные проблемы с психикой

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки