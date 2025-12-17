Уролог Королев: цистит после секса может быть следствием аллергии или травмы
«При интенсивных или длительных актах слизистая может быть травмирована, или имеет место недостаточная гигиена половых органов обоих партнеров, или свою лепту внесло использование контрацептивов с раздражающими компонентами. Но причина всегда – бактерии, а все вышеперечисленное – предрасполагающие факторы. На коже любого человека, даже очень чистоплотного, обитает множество кишечных палочек. Однако их количество недостаточно для развития воспаления. Но если эти бактерии попадают на ослабленную среду, например, из-за аллергии на презерватив, то риск воспаления значительно возрастает», – объяснил врач.
По его словам, в большинстве случаев к развитию острого цистита приводит жизнедеятельность бактерий: кишечной палочки (Еschеrichia coli) в 70–95% случаев, реже стафилококка (Staphylococcus spp.), клебсиеллы (Klеbsiеlla pnеumoniaе) или протеи (Protеus mirabilis).
«В основном цистит возникает на фоне каких-то внешних воздействий, причем чаще его диагностируют у женщин. Около 60% женщин старше подросткового возраста хоть раз сталкивались с такими симптомами, у мужчин они встречаются в 8 раз реже. Это связано с особенностями анатомии, в том числе с большей шириной и меньшей длиной женского мочеиспускательного канала. Соответственно, у инфекции больше шансов добраться до мочевого пузыря», – заключил врач.
