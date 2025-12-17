Экстракт коры азиатской сосны снижает давление

Австралийские учёные установили, что экстракт коры азиатской сосны значительно сокращает артериальное давление. Следовательно, препараты на его основе могут использоваться в борьбе с гипертонией.Когда в индустрии пищевых добавок звучит словосочетание экстракт сосновой коры, обычно имеется в виду какие-то французские её разновидности, поскольку уже десятки исследований доказали их эффективность. Но теперь рассматривалась азиатское сосна, которая намного богаче полифенолы. Она произрастает на Тайване, в Восточном Китае и Северном Вьетнаме. Исследователи установили, что экстракт этой коры может использоваться в борьбе с повышенным артериальным давлением.Высокое давление - крупнейший единичный фактор риска инсульта, который также увеличивает и риск инфаркта. В исследовании приняли участие 62 человек в возрасте от 55 до 75, у которых отмечался значительный разброс значений систолического и диастолического артериального давления. Часть участников принимала по 50 мл в день добавок, содержащих экстракт сосновой коры, а оставшиеся добровольцы пили похожий по вкусу и цвету плацебо в течение 12 недель.Таким образом применялось двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Оказалось, что в группе на сосновой корё отмечается статистически и клинически значимое снижение систолического артериального давления. А вот диастолическое давление экстракт сосновой коры не снижал.

