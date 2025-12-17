Эти 4 продукта с высоким содержанием белка сохраняют зубы и десны здоровыми

Считается, что употребление достаточного количества белка помогает компенсировать некоторые серьезные проблемы со здоровьем полости рта.Всем известно, что отказ от сладких напитков и продуктов жизненно важен для сохранения здоровья полости рта. Есть и другие диетические решения, которые также могут помочь, в том числе убедиться, что вы потребляете достаточно белка. По мнению экспертов, от этого страдают люди, потребляющие мало питательных веществ.В частности, известно, что белок животного происхождения содержит несколько питательных веществ, поддерживающих здоровье зубов и десен.«Белково-энергетическая недостаточность может быть связана с плохими перспективами полости рта, включая кариес, истончение эмали и сокращение слюнных желез. Когда слюнные железы не работают должным образом, ваш рот подвергается повышенному риску инфекций. И изношенная эмаль также делает ваши зубы уязвимыми для кариеса и кариеса», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.Животные белки играют жизненно важную роль в поддержании прочности и здоровья ваших зубов и челюстной кости. Животные белки содержат фосфор. Фосфор укрепляет зубы и челюстные мышцы, связываясь с эмалью зубов.«Поскольку эмаль нельзя восстановить, лучший способ защитить ее от износа — максимально укрепить, и в этом может помочь фосфор»."Какие животные белки лучше всего подходят для здоровья полости рта? Исследования показывают, что это молоко, сыр, курица, красное мясо".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки