Эти 4 продукта с высоким содержанием белка сохраняют зубы и десны здоровыми
Всем известно, что отказ от сладких напитков и продуктов жизненно важен для сохранения здоровья полости рта. Есть и другие диетические решения, которые также могут помочь, в том числе убедиться, что вы потребляете достаточно белка. По мнению экспертов, от этого страдают люди, потребляющие мало питательных веществ.
В частности, известно, что белок животного происхождения содержит несколько питательных веществ, поддерживающих здоровье зубов и десен.
«Белково-энергетическая недостаточность может быть связана с плохими перспективами полости рта, включая кариес, истончение эмали и сокращение слюнных желез. Когда слюнные железы не работают должным образом, ваш рот подвергается повышенному риску инфекций. И изношенная эмаль также делает ваши зубы уязвимыми для кариеса и кариеса», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.
Животные белки играют жизненно важную роль в поддержании прочности и здоровья ваших зубов и челюстной кости. Животные белки содержат фосфор. Фосфор укрепляет зубы и челюстные мышцы, связываясь с эмалью зубов.
«Поскольку эмаль нельзя восстановить, лучший способ защитить ее от износа — максимально укрепить, и в этом может помочь фосфор».
"Какие животные белки лучше всего подходят для здоровья полости рта? Исследования показывают, что это молоко, сыр, курица, красное мясо".
