Nutrients: Греческий йогурт способен запускать обновление костной ткани

Две порции греческого йогурта в день – такая доза десерта может активизировать обновление костной ткани у людей в возрасте 55 лет и старше.В эксперименте задействовали 48 человек старше 55 лет. Часть из них регулярно занималась фитнесом, а остальные вели малоподвижный образ жизни. Всем им было предписано условиями исследования добавлять в рацион по две порции греческого йогурта объемом 175 граммов. На протяжении восьми недель добровольцы должны были сдавать анализы крови и проходить ряд других обследований.Оказалось, что у тренирующихся при включении йогурта в рацион увеличилось содержание маркера костной резорбции CTX-I, что свидетельствует об активизации обновления костной ткани. В другой группе (без физической активности) наблюдали резкое падение интерлейкина-6, являющегося ключевым маркером хронического воспаления, тогда как у натренированных участников этот показатель оставался стабильным.Авторы подчеркивают, что требуются более длительные испытания для понимания долгосрочной пользы греческого йогурта. Ученые предполагают, что позитивный эффект обеспечивается сочетанием белка и кальция.Кальций - это основной структурный компонент костей и зубов, придающий им прочность. Его дефицит усиливает риски переломов и остеопороза. Также этот элемент принимает участие в постоянном обновлении костной ткани.Белок же нужен для синтеза коллагена, составляющего основу органического «каркаса» костей. Он добавляет костям гибкость, снижая их ломкость, а ещё помогают усваивать кальций и поддерживать гормоны, регулирующие костный обмен.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки