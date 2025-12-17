Nutrients: Греческий йогурт способен запускать обновление костной ткани
В эксперименте задействовали 48 человек старше 55 лет. Часть из них регулярно занималась фитнесом, а остальные вели малоподвижный образ жизни. Всем им было предписано условиями исследования добавлять в рацион по две порции греческого йогурта объемом 175 граммов. На протяжении восьми недель добровольцы должны были сдавать анализы крови и проходить ряд других обследований.
Оказалось, что у тренирующихся при включении йогурта в рацион увеличилось содержание маркера костной резорбции CTX-I, что свидетельствует об активизации обновления костной ткани. В другой группе (без физической активности) наблюдали резкое падение интерлейкина-6, являющегося ключевым маркером хронического воспаления, тогда как у натренированных участников этот показатель оставался стабильным.
Авторы подчеркивают, что требуются более длительные испытания для понимания долгосрочной пользы греческого йогурта. Ученые предполагают, что позитивный эффект обеспечивается сочетанием белка и кальция.
Кальций - это основной структурный компонент костей и зубов, придающий им прочность. Его дефицит усиливает риски переломов и остеопороза. Также этот элемент принимает участие в постоянном обновлении костной ткани.
Белок же нужен для синтеза коллагена, составляющего основу органического «каркаса» костей. Он добавляет костям гибкость, снижая их ломкость, а ещё помогают усваивать кальций и поддерживать гормоны, регулирующие костный обмен.
