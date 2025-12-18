Врач сравнила пользу черного и зеленого чая
«Сырье для зеленого и черного чая получают с одного растения. Разница лишь в степени ферментации», — объяснила врач. Она уточнила, что зеленый чай содержит больше антиоксидантов катехинов, однако в то же время черный чай богат другими соединениями с антиоксидантными свойствами — теафлавинами.
По словам Кашух, польза напитка для здоровья зависит не от вида чая, а от того, как его приготовили. Гастроэнтеролог объяснила, что слишком крепко заваренный чай (и черный, и зеленый), особенно если пить его натощак, может провоцировать изжогу и негативно влиять на усвоение железа.
При этом она уточнила, что людям с чувствительным желудком крепкий зеленый чай часто вредит больше, чем черный.
Иллюстрация к статье:
