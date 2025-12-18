Названы причины, по которым диеты бывают бессильны
Речь идет о работе нейронных связей, отвечающих за импульсивность, обучение, привычки и ощущение награды, поэтому одинаковые диеты могут давать разные результаты у разных людей. Когда человек резко ограничивает питание, мозг воспринимает это как угрозу и усиливает чувство голода, поэтому быстрые диеты зачастую оборачиваются последующим возвратом килограммов. Мозгу комфортнее перестраиваться под новые условия только при постепенных регулярных корректировках рациона.
Диеты с медленным снижением калорий, регулярным питанием и предсказуемым режимом оказываются эффективнее жестких ограничений.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий