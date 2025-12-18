Уролог объяснил причину развития цистита после секса
Врач указал, что цистит вызывают бактерии, обитающие на коже каждого, даже самого чистоплотного человека. Он объяснил, что обычно этих микроорганизмов мало и они безвредны, но стоит им попасть в ослабленную среду, как риск развития воспаления резко возрастает.
По его словам, к запускающим цистит факторам относятся недостаточная гигиена партнеров, интенсивный или длительный половой акт, во время которого слизистая может травмироваться, а также аллергическая реакция на некоторые компоненты контрацептивов.
Уролог добавил, что цистит чаще встречается у женщин из-за особенности их анатомии. По его словам, женский мочеиспускательный канал шире и короче, чем у мужчин, следовательно, инфекциям проще достичь мочевого пузыря.
Иллюстрация к статье:
