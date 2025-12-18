Врач Вахрушева: гонконгский грипп определяют по температуре и ознобу

Гонконгский грипп отличается стремительным началом инфекции, в этот период у больного наблюдаются высокая температура и озноб, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.Она подчеркнула, что симтоматика этого типа гриппа не отличается от других."Стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель", – отметила Вахрушева.В свою очередь врач-вирусолог Елена Малинникова рассказала, что вирус гриппа в будущем способен изменить свою структуру и стать более опасным и контагиозным для человека. При этом сдерживающим компонентом распространения вируса является вакцинация.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки