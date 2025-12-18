Daily Mail: за новогодним столом просекко лучше заменить джин-тоником

В новогодние праздники сладкое шампанское и коктейли лучше заменить на джин, водку и текилу с меньшим содержанием калорий и сахара. Об этом изданию Daily Mail рассказали диетолог Никола Ладлам-Рейн (Университет Лафборо) и стоматолог Сахил Патель (Marylebone Smile Clinic).По словам экспертов, одним из самых популярных праздничных напитков выступает просекко.«Это повсеместно распространенный, доступный, кислый и одновременно газированный напиток с высоким содержанием сахара. Совокупность этих факторов может привести к ускоренному разрушению передних зубов — в праздничный сезон резко возрастает количество случаев кариеса», — предупредил доктор Патель.Диетолог Ладлам-Рейн добавила: просекко также представляет собой продукт с высокой калорийностью, которым легко злоупотребить из-за легкого и приятного вкуса. Сахар в составе дополнительно увеличивает нагрузку на печень. При желании выпить шампанское в праздничный вечер лучше отдать предпочтение сухим игристым винам, таким как брют.«Наиболее здоровым выбором будут прозрачные спиртные напитки, такие как джин, водка и текила. Они практически не содержат добавленного сахара и жира, а также относительно малокалорийны. Для улучшения вкусовых качеств такой алкоголь можно разбавлять диетической газировкой. Однако ни один вид алкоголя нельзя назвать полностью безопасным», — заключила врач.

