Вирусолог Малинникова: грипп может стать более опасным и заразным
По словам эксперта, в настоящее время вирус гриппа выходит на первые рубежи после пандемии, он стал активнее и больше поражать население. В первую очередь от него страдают дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.
"Так называемый штамм "гонконгский" – это грипп типа А(H3N2), этот вирус к нам пришел в 1968 году и до сих пор активно циркулирует. Вирус гриппа очень изменчив, по своей структуре он может сильно измениться. Для этого должен произойти так называемый "антигенный сдвиг", когда вирус станет более опасным, более контагиозным", – предупредила Малинникова.
При этом она подчеркнула, что сдерживающим компонентом распространения вируса является вакцинация.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали о том, что в России регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом доминирует вирус гриппа А(Н3N2) – гонконгский грипп. При этом доля госпитализированных остается на низком уровне – 1,8% от всех заболевших.
