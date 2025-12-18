Вирусолог Малинникова: грипп может стать более опасным и заразным

Вирус гриппа в будущем способен изменить свою структуру и стать более опасным и контагиозным для человека, заявила в беседе с ТАСС доктор медицинских наук, вирусолог Елена Малинникова.По словам эксперта, в настоящее время вирус гриппа выходит на первые рубежи после пандемии, он стал активнее и больше поражать население. В первую очередь от него страдают дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями."Так называемый штамм "гонконгский" – это грипп типа А(H3N2), этот вирус к нам пришел в 1968 году и до сих пор активно циркулирует. Вирус гриппа очень изменчив, по своей структуре он может сильно измениться. Для этого должен произойти так называемый "антигенный сдвиг", когда вирус станет более опасным, более контагиозным", – предупредила Малинникова.При этом она подчеркнула, что сдерживающим компонентом распространения вируса является вакцинация.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали о том, что в России регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом доминирует вирус гриппа А(Н3N2) – гонконгский грипп. При этом доля госпитализированных остается на низком уровне – 1,8% от всех заболевших.

