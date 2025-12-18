Путь к здоровому животику: что нужно знать о питании детей

Пищеварение у младенцев и маленьких детей значительно отличается от пищеварения взрослых людей. И нередко те или иные моменты вызывают вопросы и даже тревогу у молодых родителей. Какой стул считать нормальным для детей различного возраста? Какой диеты должны придерживаться кормящие мамы? Когда и как вводить прикорм? На эти и другие вопросы «МК» ответила доцент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Горячева.Нормы стула у детей сильно отличаются в зависимости от возраста. Так, у новорожденного нормальным считается стул после каждого кормления, то есть до 14 раз в сутки. Но с введением прикорма норма сокращается до 2–3 раз в сутки. А к 2–3 годам до 1–2 раз в сутки.Примерно в возрасте 7–10 лет ЖКТ у детей начинает работать как у взрослых, и стул раз в 1–2 дня становится нормой. Когда заподозрить у ребенка запор и начать бить тревогу? В медицине действуют так называемые римские критерии, согласно которым о запоре можно говорить при наличии как минимум двух из следующих симптомов: дефекация реже 1 раза в 3 дня, плотный кал, болезненность, кровь из-за трещин. Многие мамы пытаются справиться с этой проблемой бабушкиными методами. Например, допаиванием малыша. «Этот метод неэффективен для лечения запора, так как основное питание на 80–90% состоит из жидкости», — предупреждает Ольга Горячева.Эксперт выделяет «красные флаги» при боли в животе. Так, необходимо обратиться к врачу, если боль сопровождается рвотой, кровью в стуле, температурой, потерей веса, принятием позы эмбриона. В остальных случаях стоит вести дневник и анализировать связь с питанием и активностью. Ольга Горячева подчеркивает, что главная задача специалиста не лечить, а предотвращать проблемы ЖКТ, выстраивая здоровые привычки с раннего возраста.На работу ЖКТ у младенца значительное влияние оказывает питание кормящей мамы. Ольга Горячева считает, что жесткие диеты в этот период женщине не нужны. «Разнообразное и вкусное питание матери — лучший пробиотик для формирования здоровой микробиоты ребенка», — подчеркивает доктор Горячева.Когда вводить прикорм? По готовности ребенка. Основные признаки этой готовности — угасание рефлекса выталкивания ложки. Кроме того, прикорм можно начинать вводить, когда ребенок сидит или полусидит. Еще один важный момент — ребенка следует как можно раньше познакомить с аллергенами. Наилучший период — т.н. «окно толерантности» (с 4–6 месяцев). В это время следует потихоньку добавлять в пищу 12 основных аллергенов (арахис, соя, пшеница, рыба и т.д.), чтобы минимизировать риски аллергии в будущем. Однако есть важные ограничения, которые нужно соблюдать. Так, ребенку не следует давать мед в возрасте до года; соль — до 2 лет; неадаптированное коровье молоко и кефир — до 1,5 года (из-за риска железодефицитной анемии и инфекций).Если говорить о формировании здоровой микробиоты у малыша, то тут нужно соблюдать принцип «разумной грязи». А это значит, что нужно отказаться от полной стерильности. «Контакт с домашними животными, смена среды обитания и отсутствие гипертрофированной гигиены способствуют становлению устойчивой микробиоты», — отмечает эксперт.Нужно также соблюдать осторожность с анализами и тем более лечением. Так, не стоит без серьезных показаний (плохой набор веса, кровь в стуле, задержка развития) вмешиваться в несформировавшуюся микробиоту ребенка с помощью анализов и дорогостоящего лечения.Наш эксперт отмечает, что в основе философии родительства должна лежать разумность вместо страха. «Ключевой посыл — не нужно растить ребенка в парниковых условиях. Следует доверять родительскому чутью, не бояться получать второе мнение, позволять ребенку контактировать с окружающим миром и находить «своего» доктора, с которым есть взаимопонимание», — говорит Ольга Горячева.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки