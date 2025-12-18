Создана РНК-терапия, омолаживающая иммунную систему

Американские и немецкие молекулярные биологи создали РНК-терапию, которая проникает в печень и омолаживает присутствующие в ней Т-клетки, что повышает стойкость организма к инфекциям и увеличивает эффективность иммунотерапии. Работа данной терапии была проверена в опытах на мышах, сообщила пресс-служба американского Массачусетского технологического института (MIT)."Мы разработали подход, заставляющий печень вырабатывать те важные для омоложения иммунитета молекулы, которые обычно формируются в вилочковой железе, где происходит созревание и "обучение" Т-клеток. Восстановление работы столь важной части организма, как иммунитет, потенциально приведет к тому, что люди будут дольше оставаться защищенными от инфекций", - заявил профессор MIT Чжан Фэн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.Как объясняют ученые, иммунная система людей и других млекопитающих постепенно ослабевает по мере дряхления тела, что связано в том числе с уменьшением в размерах и активности вилочковой железы. Она играет роль своеобразных "яслей" для созревающих Т-клеток, где эти тельца приобретают способность распознавать патогены при помощи рецепторов и проходят отбор, предотвращающий появление аутоиммунной реакции.Активность данной железы падает до почти нулевого уровня к шестому-седьмому десятку лет жизни, что ведет к ослаблению иммунитета и побуждает ученых искать пути ее омоложения или передачи ее функций другим органам и тканям тела. Руководствуясь этой идеей, биологи из США и Германии проанализировали то, какие сигнальные молекулы вырабатываются вилочковой железой и какие из них восстанавливают Т-клетки и стимулируют их формирование.Опираясь на эти сведения, ученые подготовили РНК-терапию, которая заставляет гепатоциты, взрослые клетки печени, вырабатывать три наиболее значимых сигнальных молекулы вилочковой железы - белки DLL1, FLT3L и IL-7. Эти вещества, как предположили ученые, будут проникать в присутствующие в печени Т-клетки, омолаживать их и заставлять формировать новые, незрелые Т-клетки, способные к обучению.Работу этой терапии исследователи проверили на мышах возрастом в полтора года, что эквивалентно людям очень преклонного возраста. Проведенные учеными наблюдения показали, что введение РНК-терапии в их организм радикальным образом омолодило Т-клетки и улучшило работу других компонентов иммунитета, в результате чего грызуны начали лучше реагировать на вакцины и иммунотерапию рака, а также активнее сопротивляться инфекциям. Это говорит о высокой перспективности дальнейшей разработки этой технологии, подытожили биологи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки