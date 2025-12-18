Ученые создали «биопортрет» раковой опухоли ротоглотки

Онкологи Сеченовского университета разработали новую классификацию рака ротоглотки. Она позволяет выбрать алгоритм для лечения каждого конкретного пациента, чтобы избежать обширных и органоуносящих операций.Рак ротоглотки занимает 5-6-е место в структуре онкологических заболеваний в нашей стране. Факторы риска – курение, алкоголь, инфицирование вирусом папилломы человека. Этот онкогенный вирус раньше ассоциировался только с раком шейки матки, но сейчас врачи доказали, что вирус папилломы человека (ВПЧ) тоже может быть причастен к развитию плоскоклеточного рака ротоглотки.Согласно статистике, 75% пациентов обращаются за медицинской помощью уже с 3-4-й стадией заболевания. Это связано со сложностями в диагностике заболевания. Во время эндоскопического исследования под местной анестезией, когда пациент непроизвольно глотает, эндоскоп практически проскакивает ротоглотку. При КТ и МРТ также нужно обладать определенным профессионализмом, чтобы качественно исследовать интересующую область.Пациентам на поздних стадиях рака требуется уже комплексное лечение с применением всех возможностей – химио- и лучевой терапии, серьезной хирургии. «Часто на 3-4-й стадии рака ротоглотки пациентам приходится выполнять органоуносящие операции. После подобных вмешательств они не могут нормально питаться, самостоятельно дышать, у них меняется речь, внешний облик – все это очень сильно влияет и ухудшает качество жизни человека. Поэтому врачи всегда ищут способы уменьшить хирургическую агрессию без снижения онкологического результата», - рассказывает академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиотерапии Сеченовского университета Игорь Решетов,Как стало известно «МК», новая классификация основана на ВПЧ-статусе пациента (наличии или отсутствии у него вируса папилломы человека). Результаты исследования показали, что ВПЧ-положительные пациенты с рядом выполнения других условий (опухоли без мутаций в гене р53, с иммунным окружением и низкой скоростью деления раковых клеток) имеют больший шанс на проведение щадящих операций, чтобы в дальнейшем пациент мог сохранить нормальное качество жизни и жить в социуме.Сегодня существуют два подхода к лечению рака ротоглотки. Сначала операция, затем лучевая терапия или другие методы – в этом заключается первый подход. Второй – это когда сначала проводят химиолучевую терапию, и если лечение оказалось неэффективным, пациента оперируют. К сожалению, облучение влечет за собой более обширную хирургию, а через 1-1,5 года после химиотерапии у пациентов часто возникает рецидив. Чтобы выбрать для пациента индивидуальный алгоритм лечения и улучшить прогноз выздоровления, онкологи Сеченовского университета провели исследование среди пациентов больных первичным раком ротоглотки. «В многочисленных исследованиях доказано, что люди с ВПЧ лучше реагируют на химиолучевую терапию и у них выше показатели безрецидивной выживаемости. Поэтому была даже изменена классификация рака ротоглотки, были введены термины «ВПЧ-позитивный» и «ВПЧ-негативный» рак. В нашем исследовании к анализу опухоли мы добавили определение гена подавления опухолевого роста р53, уровень скорости деления опухолевых клеток Ki-67 и наличие иммунного окружения опухоли - PD-L1 фактор. Уровень экспрессии PD-L1 используют для прогнозирования ответа на иммунотерапию. Эти четыре показателя доступны для исследования практически в любой лаборатории», - поясняет онколог-хирург, ассистент кафедры онкологии, реконструктивной хирургии и радиотерапии Сеченовского университета Наталья Сукорцева.В ходе исследования в первой группе пациентов на первом этапе провели три курса индукционной химиотерапии, отказавшись от лучевой. Оказалось, что пациенты с ВПЧ-положительными опухолями, без мутаций в гене р53, положительным иммунным окружением и низкой скоростью деления клеток, лучше отреагировали на терапию, и затем они были успешно прооперированы. При этом операции были проведены мини-инвазивно, через рот – без разрезов на лице. Для реконструкции утраченных частей ротоглотки часто применялись микрохирургические и робот-ассистированные техники. Вторая группа пациентов после индукционной химиотерапии проходила химиолучевую терапию – это классический подход. Выяснилось, что после лучевой терапии у пациентов оставались остаточные первичные опухоли или метастатические лимфоузлы, которые также пришлось оперировать. Но в этой группе количество мини-инвазивных вмешательств было гораздо ниже. Задача перед хирургами-онкологами была более сложная - вернуть пациентов к питанию через рот, уйти от зонда или закрыть какой-то жизнеугрожающий послеоперационный дефект.«Важный факт, что нашу гипотезу подтвердили морфологи, оценив лечебный патоморфоз на клеточном уровне – то есть сколько клеток погибло от индукционной химиотерапии. По данным КТ, после индукции визуально размер опухоли уменьшался на несколько миллиметров. Но при микроскопическом исследовании обнаружено, что 50-70% раковых клеток оказались полностью мертвы», - говорит Наталья Сукорцева.Исследование позволило создать новую классификацию плоскоклеточного рака ротоглотки – определить тип опухоли на основании исследования ее «биологического портрета»: опухоль с благоприятным прогнозом, со средней вероятностью рецидива или с очень плохим прогнозом. На основании данной классификации любой врач-онколог может четко подобрать персонализированный алгоритм лечения для пациента, который позволит не только вылечить его, но и сделать это максимально бережно – с высокими шансами на быструю социальную адаптацию с сохранением высокого качества жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки