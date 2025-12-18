Издание Metro назвало среднюю продолжительность секса у 50-летних мужчин

У мужчин 45-54 лет интимная близость длится в среднем 14 минут, а в возрасте от 55 до 64 лет — 11 минут. Эти цифры озвучила британский терапевт и сексолог Сара Мулиндва, которую процитировало издание Metro.Врач отмечает: по данным исследования британской компании Lovehoney за текущий год, у пар в возрасте от 18 до 24 лет в среднем длительность секса составляет 16 минут. Максимальная его продолжительность, по словам эксперта, у мужчин от 20 до 30 лет — чуть более 18 минут. Затем этот показатель постепенно уменьшается.В возрасте от 45 до 54 лет мужчина занимается сексом примерно 14 минут, а в группе от 55 до 64 лет — в среднем 11 минут. Это нормальные возрастные изменения, связанные с замедлением возбуждения и увеличением времени, нужного для восстановления.Сокращение продолжительности сексуального акта не означает ухудшения интимной жизни. Часто, наоборот, с возрастом накапливается сексуальное мастерство, пары лучше понимают потребности партнера.Мулиндва отмечает, что зрелым парам необходимо больше внимания уделять прелюдии и разнообразию сексуальных техник. Важна эмоциональная вовлечённость партнёра, а длительность секса уходит с возрастом на второй план.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки