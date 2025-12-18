Названы появляющиеся в среднем возрасте признаки деменции

Ученые из Университетского колледжа Лондона назвали шесть симптомов, появление которых в среднем возрасте повышает риск развития деменции в старости.Франк рассказал, что потеря уверенности в себе в среднем возрасте повышает риск развития слабоумия на 51 процент. У людей, которые говорили, что не в состоянии справиться со своими проблемами, вероятность когнитивных нарушений оказалась на 49 процентов выше, а у тех, кто не испытывал теплых чувств и привязанности к другим, — на 44 процента.По словам ученого, также риск деменции повышали ощущение постоянного напряжения (на 34 процента) и недовольство выполненными задачами (на 33 процента). У тех, кто испытывал трудности с концентрацией внимания, вероятность деменции была выше на 29 процентов.Франк подчеркнул, что все названые симптомы могут проявляться при депрессии. Однако, по его словам, сама по себе депрессия не связана с когнитивными нарушениями в старости.

