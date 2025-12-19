Врач Королев: частый цистит может разрушить слизистую мочевого пузыря

Хронический цистит при отсутствии правильного лечения может перейти в так называемый интерстициальный цистит, при котором человек страдает от постоянных болей из-за разрушения слизистой оболочки мочевого пузыря, рассказал в интервью врач-уролог высшей категории Сергей Королев.«Еще его называют синдромом болезненного мочевого пузыря, это хроническое воспаление стенок мочевого пузыря, не связанное с бактериальной инфекцией. Заболевание поражает ткани пузыря, разрушая защитный слой слизистой, из-за чего моча начинает раздражать нервные окончания. Но это лечится: мы просто удаляем лазером эту патологически измененную слизистую, после этого женщина (гораздо реже мужчина) живет нормальной жизнью», – объяснил врач.При своевременном лечении цистит редко вызывает такие осложнения, как, например, воспаление почек, образование спаек или дисфункцию мочевыделительной системы.«Но честно, редко кто до такого дотягивает, ведь даже легкий цистит сильно отражается на качестве жизни, редко кто не пытается его лечить. Уролог должен установить причину частого рецидива цистита. Антибактериальное лечение при хроническом цистите проводится только после посева мочи, выявления возбудителя инфекции и его чувствительности или нечувствительности к антибиотикам. Как правило, этого хватает для того, чтобы с первого раза подобрать препараты», – заключил доктор.

