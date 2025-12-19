Врач оценила эффективность популярного народного средства от похмелья
По словам гастроэнтеролога, сливочное масло, как и другие жиры животного происхождения, действительно замедляет всасывание алкоголя в кровь, так как обволакивает слизистую желудка. Непомнящих отметила, что поначалу это снижает нагрузку на печень и замедляет образование токсичного ацетальдегида.
«Но не происходит полной блокировки всасывания алкоголя, [оно] лишь замедляется — алкоголь все равно оказывает все негативные последствия на организм», — предупредила врач.
Непомнящих добавила, что употребление масла натощак в некоторых случаях может быть опасно. Гастроэнтеролог объяснила, что большое количество жира может спровоцировать проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой, а также вызывать тошноту, диарею, тяжесть в животе или вздутие.
Врач заверила, что, чтобы уменьшить последствия употребления алкоголя, лучше не есть масло натощак, а пить достаточно воды в течение дня и полноценно поесть за два-три часа до застолья.
Иллюстрация к статье:
