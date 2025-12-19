В России разработана уникальная клеточная модель для изучения причин бесплодия
Традиционно используемые "бессмертные" клеточные линии чаще всего имеют опухолевое происхождение, что приводит к искаженной гормональной реакции. В МГУ пояснили, что ученым удалось решить эту проблему, создав стабильную клеточную линию: первичные гранулезные клетки, полученные из фолликулов мыши, были модифицированы путем введения гена человеческой теломеразы. Это позволило клеткам преодолеть предел делений, сохранив нормальную структуру и ключевые функциональные свойства.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Гинекология
Добавить комментарий