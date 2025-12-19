В России разработана уникальная клеточная модель для изучения причин бесплодия

Создана она специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с учеными Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН. Разработанная клеточная линия позволяет изучать ранние этапы формирования фолликулов в яичнике - процесс, который крайне сложно смоделировать в лаборатории, поскольку вне организма такие клетки быстро теряют свои свойства и способность к делению.Традиционно используемые "бессмертные" клеточные линии чаще всего имеют опухолевое происхождение, что приводит к искаженной гормональной реакции. В МГУ пояснили, что ученым удалось решить эту проблему, создав стабильную клеточную линию: первичные гранулезные клетки, полученные из фолликулов мыши, были модифицированы путем введения гена человеческой теломеразы. Это позволило клеткам преодолеть предел делений, сохранив нормальную структуру и ключевые функциональные свойства.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки