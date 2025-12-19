В Минздраве рассказали, что делать, если подскочило давление

Кардиолог Алексей Жито объяснил, какие действия необходимо предпринять при резком повышении артериального давления.

Инструкция опубликована на образовательном канале "Люди в белом", который запущен на национальном видеохостинге RUTUBE при поддержке Минздрава России.

Алгоритм неотложной помощи:

нужно немедленно вызвать скорую медицинскую помощь;
уложить или усадить человека, приподняв ему ноги;
согреть ноги, например, с помощью грелки;
успокоить, ослабить тугие ремни, воротник;
обеспечить приток свежего воздуха.

Промедление может привести к необратимым последствиям, таким как инсульт, инфаркт или даже летальный исход, подчеркнул эксперт.

