Раскрыт неочевидный союзник в борьбе с бессонницей
Как отметила Троксэл, устранить бессонницу поможет правильная подушка.
«Если она слишком высокая или жесткая, шея вынуждена чрезмерно наклоняться вперед. Если она слишком низкая и мягкая, шея наклоняется назад или в сторону», — пояснила эксперт.
По ее словам, любое из этих положений приводит к напряжению мышц, нарушению проходимости дыхательных путей и частым пробуждениям среди ночи. При этом подушка, которая поддерживает шею в нейтральном положении, способствует расслаблению и восстановлению тканей, а также помогает телу плавно переходить из одной фазы сна в другую, добавила Троксэл.
Храпящим людям и тем, у кого есть апноэ, во сне она порекомендовала выбирать подушку, которая мягко приподнимает и выравнивает голову и шею. Что касается других параметров, по ее утверждению, размер подушки должен быть пропорционален размеру тела, ширине плеч и общей анатомии.
