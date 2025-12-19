Курильщиков призвали отказаться от кофе натощак

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила две вредные для желудочно-кишечного тракта привычки.Одной из вредных для ЖКТ привычек она назвала употребление кофе натощак. Доктор уточнила, что она может быть опасна для людей, у которых есть инфекция хеликобактер пилори или очаги воспаления в двенадцатиперстной кишке. Кроме того, она призвала отказаться от кофе натощак курильщиков и тех, кто принимает обезболивающие. Если же этих проблем нет, этот напиток не принесет вреда, заверила гастроэнтеролог.Вторая вредная привычка — это чрезмерное увлечение фастфудом, перекусами на бегу и хаотичное питание, при котором человек утоляет голод чипсами, шоколадными батончиками или картошкой фри, а не полноценным приемом пищи. Кашух объяснила, что такой тип питания нарушает выработку пищеварительных ферментов и провоцирует неравномерную нагрузку на ЖКТ.«Не существует каких-то особых зимних правил здорового питания. Есть принципы, которых полезно придерживаться круглый год», — заключила Кашух.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки