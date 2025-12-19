Ученые выяснили, почему синдром раздражённого кишечника чаще бывает у женщин

Из сотен миллионов людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника (СРК) во всем мире, около двух третей составляют женщины. Теперь исследователи выявили биологический механизм в кишечнике мышей, который может помочь объяснить эту непропорционально высокую заболеваемость, и это открытие в будущем может привести к разработке новых методов лечения.В исследовании, опубликованном в журнале Science, команда показала, что женский половой гормон эстроген усиливает взаимодействие между двумя типами клеток в слизистой оболочке кишечника , что, в свою очередь, увеличивает передачу болевых сигналов в мозг.«Это фантастическая работа», — говорит Гай Боккстаенс, нейрогастроэнтеролог из Лёвенского университета и Университетской больницы Лёвена, не принимавший участия в исследовании. «Она добавляет новое измерение к нашему пониманию боли в животе и… дает важное представление о том, почему у женщин может быть более высокий риск».Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это малоизученное состояние, которое может вызывать вздутие живота, диарею и запор, иногда в ответ на стресс или определенные продукты питания. Исследователи давно предполагают, что половые гормоны играют в этом роль, отчасти потому, что симптомы часто меняются в зависимости от менструального цикла.Холли Ингрэм, молекулярный физиолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, задалась вопросом, может ли эстроген активировать редкую группу клеток в слизистой оболочке толстой кишки, известных как энтерохромаффинные клетки. Эти клетки реагируют на определенные раздражители и другие стимулы, высвобождая нейромедиатор серотонин, который, в свою очередь, активирует нервы, передающие болевые сигналы в мозг.Первая серия экспериментов в новом исследовании подтвердила участие эстрогена в этом процессе: у самок мышей, у которых были удалены яичники и которые, следовательно, не могли вырабатывать этот гормон, наблюдалась значительно меньшая активность болевых нервов в кишечнике. Они также проявляли меньше признаков дискомфорта в ответ на надувание небольшого баллончика в толстой кишке, имитирующее вздутие живота.Но когда команда проанализировала срезы кишечника мышей, они не обнаружили рецепторов эстрогена на энтерохромаффинных клетках. Вместо этого такие рецепторы были обнаружены на другом редком типе клеток, называемых L-клетками, которые помогают обнаруживать соединения, вырабатываемые кишечными бактериями. Эти клетки выделяют пептид PYY, который, согласно некоторым исследованиям, связан с контролем аппетита.У мышей, которым вводили эстроген, наблюдалась более высокая концентрация PYY в крови. Дополнительные эксперименты с использованием клеток в чашке Петри показали, что PYY напрямую стимулирует энтерохромаффинные клетки к высвобождению серотонина. Введение мышам препарата, блокирующего рецепторы PYY в энтерохромаффинных клетках, снижало их чувствительность к дискомфорту в кишечнике.Результаты исследования позволяют предположить, что «именно эта цепочка событий, это взаимодействие между двумя редкими типами клеток в кишечнике, опосредует ощущение боли», — говорит Ингрэм. И «эстроген усиливает весь этот механизм».«С технической точки зрения, это превосходно», — говорит Дэвид Булмер, фармаколог из Кембриджского университета, комментируя эту работу. По его словам, другие пути, включая другие гормоны, вероятно, также участвуют в передаче болевых сигналов в кишечнике. Тем не менее, открытие того, что L-клетки реагируют на эстроген, является «очень важным открытием», которое может помочь объяснить не только передачу болевых сигналов, но и, возможно, другие реакции на пищу и микробы в кишечнике.Ингрэм и его коллеги предполагают, что это исследование может привести к разработке новых методов лечения — например, путем блокирования рецепторов PYY на энтерохромаффинных клетках. (Существующий препарат от СРК, алосетрон, блокирующий рецепторы серотонина на нервных клетках в кишечнике, оказался более эффективным при лечении СРК у женщин, чем у мужчин. Он может вызывать серьезные, даже опасные для жизни побочные эффекты и рекомендуется только в тяжелых случаях, не поддающихся другим методам лечения.)Понимание того, как недавно выявленный механизм способствует возникновению боли у людей с СРК и как его можно использовать для лечения, потребует, помимо данных, полученных на мышах, исследований на людях, предупреждает Бёккстаенс. Он также добавляет, что исследование не объясняет, почему у одних женщин развивается СРК, а у других нет.Результаты исследования могут указывать на эволюционную причину более высокой частоты синдрома раздраженного кишечника у женщин, говорит Ингрэм. Уровень эстрогена повышается до чрезвычайно высоких значений на поздних стадиях беременности — именно тогда, когда «желательно иметь повышенную чувствительность кишечника», что может помочь предотвратить употребление токсичных продуктов, которые могут навредить плоду, говорит она. Возможно, более высокий риск развития СРК — это плата за эту полезную чувствительность, предполагает она.Теперь ее команда планирует изучать мышей во время беременности. По ее словам, эта работа может помочь понять, как значительные изменения уровня эстрогена, например, те, которые происходят у людей во время беременности и перименопаузы, могут создавать предпосылки для развития синдрома раздраженного кишечника.По ее словам, изучение специфических для женщин механизмов имеет решающее значение для понимания того, как лечить расстройства, которые непропорционально часто поражают женщин. «Если мы не понимаем основных физиологических механизмов, я не вижу, как мы когда-либо сможем придумать новые способы лечения некоторых из этих хронических заболеваний, которые десятилетиями мучают женщин».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки