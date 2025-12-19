Онищенко назвал сроки наступления пика заболеваемости гриппом
По его словам, к текущему моменту пиковые показатели заболеваемости еще не достигнуты.
"Пика еще нет, он еще не достигнут После новогодних каникул, отпусков и праздничных дней рост [заболеваемости] придется у нас уже на январь, февраль", – сказал Онищенко.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Московской области находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Перед этим в СМИ стали появляться сообщения, что в Подмосковье якобы началась эпидемия гонконгского гриппа.
