Онищенко назвал сроки наступления пика заболеваемости гриппом

В России пик заболеваемости гриппом ожидается в январе-феврале 2026 года, заявил в беседе с РИА Новости академик РАН Геннадйи Онищенко.По его словам, к текущему моменту пиковые показатели заболеваемости еще не достигнуты."Пика еще нет, он еще не достигнут После новогодних каникул, отпусков и праздничных дней рост [заболеваемости] придется у нас уже на январь, февраль", – сказал Онищенко.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Московской области находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Перед этим в СМИ стали появляться сообщения, что в Подмосковье якобы началась эпидемия гонконгского гриппа.

