Кетогенная диета защитит от диабета

Переход на кетогенную диету и ограничение количества углеводов могут предотвратить диабет. К такому выводу пришли исследователи из Университета Тулейна в США.Так называемая кетогенная диета может быть чем-то большим, чем просто модным трендом. Исследование показало, что рацион с высоким содержанием углеводов значительно сокращает уровень сахара в крови у людей с преддиабетом. Кетогенная диета предполагает резкое уменьшение количества углеводов и замену их на продукты с высоким содержанием жира и белка.Сторонники этой диеты утверждают, что она способна принести множество преимуществ для здоровья - от поддержания остроты ума и до улучшения сердечно-сосудистой системы. Хотя многие из этих утверждений не подтвердились, последнее по времени исследование показывает, что кето-диета способна предотвращать диабет второго типа у людей с самым высоким его риском.Исследователи наблюдали за 150 добровольцами в возрасте от 40 до 70, у которых уровень сахара в крови варьировался от преддиабетического до диабетического показателя. Никто не принимал лекарства от этого состояния. Одна группа получала обычное питание, а вторая только 16 г углеводов в месяц или один ломтик хлеба. К концу исследования у участников группы с низким содержанием углеводов снижение гемоглобина являлось в три раза более значительным.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки