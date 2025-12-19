Первый МГМУ: разработан метод эффективной доставки противоопухолевых препаратов

Ученые Сеченовского университета разработали технологию, которая позволяет почти в десять раз повысить эффективность загрузки лекарственных соединений в экзосомоподобные наночастицы — с 5–9% до 85%. Решение может стать основой для создания нового поколения противоопухолевых препаратов с более высокой эффективностью и меньшей токсичностью. Об этом сообщили в пресс-службе университета.Экзосомы и экзосомоподобные наночастицы рассматриваются как перспективные носители лекарств, поскольку способны доставлять активные вещества непосредственно к пораженным тканям. Однако на протяжении многих лет одной из главных проблем оставалась низкая эффективность загрузки препаратов: традиционные методы часто повреждали структуру наночастиц и снижали их терапевтические свойства.«Раньше любые лекарственные соединения загружать в такие наночастицы было очень сложно. Методы, которые использовались, повреждали их структуру, а эффективность редко превышала 9%. За последние четыре года нам удалось разработать и оптимизировать новые подходы, которые позволяют поднять этот показатель до 85%», — рассказал заведующий лабораторией генетических технологий в создании лекарственных средств Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Дмитрий Костюшев.По его словам, новая технология позволяет создавать препараты на основе уже известных лекарственных соединений, но с принципиально иным уровнем адресной доставки.Ключевым преимуществом платформы является способность наночастиц накапливаться преимущественно в опухолевой ткани и метастазах. Это особенно важно для лечения онкологических заболеваний III–IV стадий, где традиционная химиотерапия сопровождается высокой системной токсичностью и ограниченной эффективностью.Эффективность подхода уже подтверждена в экспериментах на моделях рака молочной железы и меланомы. В исследованиях на клеточных культурах и животных экзосомоподобные наночастицы с загруженными химиотерапевтическими препаратами показали выраженную противоопухолевую активность.В настоящее время ученые выбирают наиболее перспективные клинические показания, чтобы ускорить переход к доклиническим и клиническим испытаниям.Отдельным преимуществом технологии является возможность масштабирования. В отличие от природных экзосом, которые сложно получать в промышленных объемах, разработанные в Сеченовском университете экзосомоподобные наночастицы легко стандартизируются. Они создаются из биологических компонентов человека, обладают высокой биосовместимостью, размером около 100 нанометров и отрицательным зарядом, что делает их удобными носителями для системной доставки лекарств.По мнению разработчиков, новая технология может значительно расширить возможности таргетной терапии и повысить эффективность лечения онкологических заболеваний при одновременном снижении побочных эффектов.

