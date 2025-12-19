Блюда из яиц назвали идеальным завтраком

Британские диетологи полагают блюда из яиц прекрасным выбором на завтрак. Они подойдут тем, кто заботится о своей фигуре.Ещё совсем недавно у яиц была очень плохая репутация, а теперь диетологи называют их чуть ли не самым полезным продуктом для нашего здоровья. Особенно блюда из яиц подходят в качестве пищи для начала дня, причём готовить их можно в любом виде. В яйцах много белка, селена, высокое содержание различных витаминов, включая витамин B. Если раньше яйца обвиняли в способности повышать уровень холестерина, то теперь доказано, что это не так.Диетологи из Великобритании предлагают употреблять яйца вкрутую и всмятку, в качестве омлета, можно готовить яичницу или добавлять яйца в овощные салаты. Омлет прекрасен как в своём натуральном виде, так и в качестве основы для различных топпингов вроде лука, а также грибов. Отметим, что лук - это источник пробиотиков, а в грибах много витамина D. Если вам нравятся овощи и приправы, то омлет можно употреблять со шпинатом, также неплохо добавлять туда чеснок и куркуму.А вот бекон сочетать с яйцами не рекомендуется, это очень жирный продукт, и если употреблять его регулярно, то похудеть вряд ли получится. Кроме того, завтрак на основе яиц не слишком разумно употреблять с хлебом и другими изделиями из муки, поскольку особой пользы нашему телу они не дают, а вот калорий содержат предостаточно.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки