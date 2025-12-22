Любителей жевательной резинки предупредили о неприятных последствиях

Любители весь день жевать жвачку могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, предупредила стоматолог «Скандинавского Центра Здоровья» Екатерина ЦыбинаПо словам врача, если жевать жевательную резинку в течения дня, нагрузка на жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав распределяется неправильно. Цыбина предупредила, что это повышает риск микротравм.«Сначала возникает усталость в области щек и висков, к концу дня может появляться болезненность жевательных мышц. Затем добавляются щелчки или хруст при открывании рта, ощущение заедания при широком зевке, ограничение амплитуды движения. У части людей появляются головные боли в височно-затылочной зоне, заложенность или шум в ухе, дискомфорт в шее», — рассказала стоматолог.Цыбина подчеркнула, что полностью отказываться от жевательной резинки не требуется. Она рекомендовала использовать варианты без сахара в течение 10-20 минут после еды, а постоянное фоновое жевание в течение дня исключить.

