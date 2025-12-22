Комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых намерены подготовить к марту

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что в июле запустили мониторинг по проведению профосмотров и диспансеризации студентов вузов и колледжейМинздрав с участниками совета при правительстве к марту 2026 года сформирует комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К марту 2026 года будет сформирован комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых. Я бы хотела обратить внимание, что этот комплексный план должен быть преемственным по отношению к тому комплексному плану, который был разработан по отношению детей и подростков", - сказала Голикова на итоговом заседании Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.Голикова также добавила, что в июле был запущен мониторинг по проведению профосмотров и диспансеризации студентов вузов и колледжей. За это время было проинформировано больше 2 млн 200 тыс. студентов.

