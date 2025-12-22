Journal of Nutrition: сколько молока и сахара допустимо в кофе

Статистически, люди, которые пьют кофе ежедневно, живут дольше. Однако добавки к кофе, такие как молоко и сахар, по-видимому, могут значительно снизить этот положительный эффект в отношении преждевременной смерти.Ученые из Университета Тафтса и Бригхэмской женской больницы в недавнем исследовании изучили взаимосвязь между потреблением кофе, включая количество добавленного сахара и насыщенных жиров, и преждевременной смертью. Результаты были опубликованы в Journal of Nutrition.Предыдущие исследования уже показали, что регулярное потребление кофе способствует увеличению продолжительности жизни и снижению заболеваемости. Также предполагалось, что добавки к кофе, такие как молоко и сахар, могут уменьшить эти положительные эффекты.Используя данные более чем 46 000 взрослых из Национального исследования здоровья и питания (NHANES), исследователи изучили влияние кофе с молоком и сахаром и без них на преждевременную смерть. Исследование охватывало период с 1999 по 2018 год, а данные о смертности были взяты из Национального индекса смертности.Целью исследовательской группы было определить, изменяет ли добавление сахара и насыщенных жиров известную связь между потреблением кофе и снижением смертности.Для этого исследователи классифицировали потребление кофе по критериям: кофе с кофеином или без кофеина, содержание добавленного сахара менее или более 2,5 граммов и содержание насыщенных жиров менее или более 1 грамма на чашку объемом 240 мл.В качестве контрольной группы были выбраны люди, не употребляющие кофе, и в исследовании изучалось влияние на общую смертность, смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, пояснили исследователи.Анализ данных показал, что употребление хотя бы одной чашки кофе в день снижает риск преждевременной смерти до 16 процентов, а при употреблении до трех чашек в день риск снижается еще больше.Польза ограничивалась черным кофе и кофе с низким содержанием добавленного сахара и насыщенных жиров, добавили исследователи. Более того, употребление более трех чашек в день не было связано с какими-либо дополнительными преимуществами, а снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний даже обратилось вспять.«Немногие исследования изучали, как добавки к кофе могут влиять на взаимосвязь между потреблением кофе и риском смертности. Наше исследование — одно из первых, в котором количественно определено количество добавленных подсластителей и насыщенных жиров», — сказала автор исследования Бинцзе Чжоу из Школы науки и политики в области питания имени Фридмана при Университете Тафтса.Согласно результатам исследования, классический латте маккиато или популярные вариации, такие как фраппучино, не обеспечивают таких же преимуществ в плане увеличения продолжительности жизни, как черный кофе. Однако, если кофе содержит менее 2,5 грамма сахара и менее 1 грамма насыщенных жиров, можно ожидать значительного снижения риска преждевременной смерти.

