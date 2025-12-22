CCI: депрессия и тревога повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Депрессия и тревожность связаны с повышенным риском инфаркта, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, и исследователи теперь считают, что знают причину этого.Как пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Circulation: Cardiovascular Imaging, эти расстройства настроения, по-видимому, стимулируют активность мозга и реакции нервной системы, что создает дополнительную нагрузку на сердце.«Эти результаты дают нам более четкое биологическое представление о том, как эмоциональный стресс «проникает под кожу» и влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы», — сказал ведущий автор исследования Шейди Абохашем, руководитель исследований по ПЭТ/КТ-визуализации сердца в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне.«Для врачей это напоминание о необходимости рассматривать психическое здоровье как неотъемлемую часть оценки сердечно-сосудистого риска», — говорится в пресс-релизе. «Для пациентов это подтверждение того, что борьба с хроническим стрессом, тревогой или депрессией — это не только приоритет в области психического здоровья, но и приоритет в области здоровья сердца».Для исследования ученые проанализировали данные более чем 85 500 человек, участвовавших в крупномасштабном текущем исследовательском проекте в Массачусетской больнице общего профиля в Бригаме.По данным исследователей, почти 15 000 человек страдали одновременно депрессией и тревожным расстройством, а более 15 800 — либо одним из этих состояний, либо другим. У остальных не было ни одного из этих заболеваний.За участниками исследования наблюдали чуть более трех лет, в течение которых у более чем 3000 человек случился инфаркт, сердечная недостаточность или инсульт.«В соответствии с предыдущими отчетами, мы обнаружили, что как депрессия, так и тревожность связаны с повышенным риском инфаркта или инсульта», — заявил Ахмед Тавакол, директор отделения ядерной кардиологии в Институте сердца и сосудов Массачусетской больницы общего профиля Бригхэм.«Примечательно, что у людей, которым был поставлен диагноз как депрессии, так и тревожного расстройства, риск был примерно на 32% выше по сравнению с теми, у кого был диагностирован только один из этих диагнозов», — продолжил Тавакол. «Важно отметить, что эти взаимосвязи оставались сильными даже после учета различий в образе жизни, социально-экономических факторах и традиционных факторах риска, таких как курение, диабет и гипертония».Анализ данных нейровизуализации показал, что у людей с депрессией или тревожностью наблюдается повышенная активность в миндалевидном теле — области мозга, связанной со стрессом, сообщили исследователи.У этих людей также был повышенный уровень С-реактивного белка (СРБ), белка, связанного с воспалением.«В совокупности эти изменения, по-видимому, образуют биологическую цепочку, связывающую эмоциональный стресс с риском сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Абохашем. «Когда стрессовые цепи мозга чрезмерно активны, они могут хронически запускать систему организма «бей или беги», что приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления и хроническому воспалению. Со временем эти изменения могут повредить кровеносные сосуды и ускорить развитие сердечных заболеваний».По его словам, это «подтверждает, что защита здоровья сердца — это не только вопрос диеты или физических упражнений, но и вопрос эмоционального здоровья».Поскольку исследование основано на наблюдательных данных, оно не может доказать причинно-следственную связь между расстройствами настроения и проблемами с сердцем, отметили исследователи.Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, являются ли расстройства настроения причиной сердечных заболеваний или же они просто связаны с ними.В настоящее время исследователи изучают, могут ли методы снижения стресса или изменения образа жизни уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с расстройствами настроения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки