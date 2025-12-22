Испытывающим сильный стресс перед Новым годом людям дали три совета

Психолог Кимберли Сейн назвала действенные способы избежать выгорания и уменьшить стресс перед Новым годом.Сейн отметила, что у многих людей перед праздниками вместо хорошего настроения возрастают нервозность и усталость. По ее мнению, одной из главных причин такого состояния является чрезмерная загруженность на работе, дома, в группе по интересам и в компании друзей. «Не надо стараться угодить всем. Нужно уметь отказываться от задач, которые явно потребуют сверхусилий», — дала совет психолог.Вторым важным пунктом душевного спокойствия специалист назвала деньги. Покупка подарков, нарядов к вечеринке и организация праздничного досуга нередко требуют больших финансовых вложений и даже загоняют в долги, которые провоцируют тревогу и стресс. В связи с этим Сейн посоветовала экономить на праздниках: подарки покупать со скидками или делать их своими руками. По ее словам, близким людям приятно любое внимание, а сэкономленный запас денег поможет снизить тревогу и даст эмоциональную стабильность.Наконец, в период предновогодней суеты психолог посоветовала меньше времени проводить с гаджетами и чаще общаться с близкими людьми. «Доказано, что разговоры по душам и физический контакт помогают улучшить настроение и снизить уровень стресса», — заключила Сейн.

